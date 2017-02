Archiviato il ko contro la Sampdoria il Milan torna a pensare al fatidico closing. Come riferisce Sky Sport da domani riprenderanno i contatti tra Fininvest e Sino-Europe Sports e la prossima settimana sarà decisiva: la cordata renderà noti i nomi degli investitori e dimostrerà di possedere i 300 milioni necessari per ultimare l'acquisto della società rossonera. Inoltre verso la fine della settimana verrà convocato il consiglio di amministrazione finale per distruibuire le nuove quote societarie.