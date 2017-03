Il Closing in casa Milan sembra sempre più un miraggio e anche in vista della prossima estate i tifosi rossoneri potrebbero trovarsi di fornte ad un mercato diverso da quello prospettato in caso di cessione della società. Galliani o il duo Fassone-Mirabelli? L'incertezza è ancora tanta, troppa, ma c'è un giocatore che può essere considerato un obiettivo in comune fra le due realtà: Andrea Conti.



CONTI HA CONVINTO TUTTI - Protagonista di una stagione da sogno con la maglia dell'Atalanta, Conti insieme a Kessie rimane uno degli ultimi talenti messi in vetrina da Gian Piero Gasperini ad essere ancora disponibile sul mercato. Terzino destro classe '94 ha all'attivo 4 gol e 4 assist in 25 gare fra Campionato e Coppa Italia. Grande fisico, una corsa inesauribile per supportare l'attacco e, soprattutto una grande attenzione alla fase difensiva che fanno di lui un laterale completo.



FRA DE SCIGLIO E I RAPPORTI CON L'ATALANTA - Il Milan ha avuto solo relazioni positive su di lui e potrà provare l'affondo con l'Atalanta indipendentemente dalla proprietà italiana o cinese. I rapporti con il club bergamasco sono ottimi e il presidente Percassi ha già dimostrato (l'operazione con l'Inter per Gagliardini ne è la prova) di saper venire incontro ai problemi economici delle grandi d'Italia. Il Milan, inoltre, si sta trovando davanti ad una situazione che si fa sempre più complicata e che riguarda Mattia De Sciglio. Il contratto del terzino due anni più vecchio di Conti è in scadenza il 30 giugno 2018 e una trattativa per rinnovarlo non è ancora iniziata. La Juventus è in pressing e spingere su Conti permetterebbe al Milan di valutare con più serenità la partenza di De Sciglio.