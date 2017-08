60.000! È questa la cifra più importante dell'estate rossonera. Nessuna spesa per il mercato sarà infatti mai paragonabile per peso specifico al numero di spettatori presenti domani a San Siro per un Milan-Craiova del 3 di agosto. L'ho già detto in altre circostanze, ma voglio ripeterlo ancora una volta, l'entusiasmo che c'è oggi attorno al Milan è la cosa più importante costruita in questa estate. Dovessimo valutare la rosa solamente per quanto è stato speso, allora staremmo parlando di una squadra da scudetto, ma dato che difficilmente sarà così godiamoci e soprattutto cavalchiamo la spinta che i tifosi stanno trasmettendo ai giocatori. Toccherà ora alla squadra alimentare questo entusiasmo. Già la partita di domani avrà quindi un’importanza molto superiore rispetto quello che si possa pensare dopo il risultato dell’andata. In casa non basterà quindi superare il turno, ma servirà questa volta anche una prestazione di livello, a maggior ragione vista la qualità modesta dell’avversario. A tal proposito, dopo la bocciatura dell’andata, non ci potrebbe essere partita migliore per Andrè Silva per dimostrare a Montella di poter essere un titolare del Milan (cifra per cui è stato pagato) e non un costoso favore, ancora tutto riscuotere, per Jorge Mendes. Dovesse fallire l'appuntamento di domani la storia tra Andrè Silva e il Milan si complicherebbe non poco. Esattamente come sarebbe stato per Donnarumma senza la fondamentale parata della gara di settimana scorsa. Domani scopriremo se sarà bastato quell’intervento per farla rientrare definitivamente nel cuore dei tifosi. L’accoglienza che gli riserverà San Siro potrebbe diventare addirittura uno vero e proprio spartiacque per l’intera stagione del Milan.