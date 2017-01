Nuove indiscrezioni riguardanti il futuro del Milan. Nei giorni scorsi si è tanto parlato della caparra da 100 milioni versata nelle casse rossonere e arrivata direttamente dai paradisi fiscali delle Isole Vergini, oggi è il giorno di un nuovo capitolo.



Come riporta Calcio & Finanza, secondo i documenti ufficiali consultati il 21 dicembre scorso, è stata creata in Lussemburgo quello che dovrebbe essere l’ultimo veicolo utilizzato dalla cordata cinese per l'acquisizione del Milan. Capitale sociale di 12 mila euro, la holding ha come oggetto sociale “l’acquisizione di partecipazioni, in Lussemburgo o all’estero, di qualsiasi società o impresa in qualunque forma, e la gestione di tali partecipazioni”.



L’unico socio ad oggi della Rossoneri Sport Investment Luxembourg S.à r.l. è la Orangefield (Luxembourg) S.A.: si tratta di una fiduciaria che si occupa di creazione di holding per conto di clienti terzi. La Rossoneri Sport del Lussemburgo, in un secondo momento, passerà con ogni probabilità dalla Orangefield nelle mani del veicolo utilizzato dalla cordata cinese.



Partendo da SES, Sino-Europe Sports, la catena dal Lussemburgo dovrebbe arrivare quindi in Italia, come già fatto da Suning nell’acquisizione dell’Inter, attraverso la holding lussemburghese Great Horizon. Il mosaico rossonero inizia a prendere forma.