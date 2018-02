Ormai ci sono pochi dubbi: è Patrick Cutrone il vero numero 9 del Milan. Il ragazzo che non ti aspetti, arrivato dal settore giovanile in punta di piedi, adesso è una certezza: ieri la prima doppietta in Serie A, 12 gol stagionali tra campionato e coppe.



NUOVA IDENTITA' - Gattuso, fin dal primo giorno, ha insistito molto su concetti per lui fondamentali: identità e attaccamento alla maglia, impegno massimo nelle sedute di allenamento. Cutrone ha queste caratteristiche nel suo dna, il rossonero per lui è una seconda pelle. Ecco perchè anche i tifosi lo hanno subito eletto a simbolo nonostante i suoi 19 anni. Non sarà bellissimo da vedere, sbaglia ancora qualche tocco di troppo, ma sotto porta è una certezza, si fa sempre trovare pronto. Giovedì in Europa League dovrebbe giocare Andrè Silva, Gattuso vuol far ruotare i suoi attaccanti per via dei tanti impegni ravvicinati, ma rinunciare a Cutrone sembra quasi volersi far male da soli e non accadrà così spesso da qui alla fine della stagione.



PRONTO RINNOVO - Il momento magico del numero 63 sarà premiato ulteriormente dalla proprietà. Coccole da Gattuso, manifestazioni di grande stima e fiducia dal duo Fassone-Mirabelli: dopo il primo contratto da professionista arrivato a maggio e l’adeguamento di contratto di settembre, ecco pronto un nuovo rintocco dell’ingaggio. Ci sono già stati dei contatti con l'entourage, l'idea è quella di far arrivare Patrick sullo stesso livello dei giocatori 'medi' della rosa. Per allontanare le sirene estere e per premiare un ragazzo che, a suon di gol, sta trascinando il Milan nel momento più delicato della stagione.