Il Milan ha perso il suo Jack: incredibile e clamorosa l'involuzione di Giacomo Bonaventura nelle ultime partite disputate con la maglia rossonera. Calo vistoso, quello del centrocampista della Nazionale, che ha fatto ancor più rumore, vista e considerata l'eccezionale rinascita verificatasi in concomitanza con l’avvento sulla panchina del Diavolo da parte di Gennaro Gattuso, che sembrava aver rilanciato definitivamente il numero cinque rossonero dopo un lungo periodo di crisi vissuto in seguito all'infortunio: il dopo Montella era coinciso con la rinascita di Bonaventura, il quale dopo un periodo profondamente abulico, aveva realizzato cinque gol e un assist nelle prime undici partite in Serie A dell'allenatore calabrese. Rinato, rigenerato dal nuovo tecnico e dal vecchio ruolo: mezzala nel 4-3-3, con licenza di inventare e inserirsi, oltre alla solita prolificità sotto rete.



RINNOVO A FINE STAGIONE? - Tutto questo è durato ben poco: contro la Juventus e contro l'Inter Bonaventura è stato uno dei peggiori in campo, a causa di giocate prevedibili, errori di misura e banali cali di concentrazione che hanno fatto dubitare anche del suo stato fisico, nonostante nella sosta per le nazionali, seppur convocato, abbia riposato, disputando zero minuti con la Nazionale di DI Biagio. Il gol manca dal 18 febbraio, ma Jack rimane uno dei giocatori cardine per Gattuso: nonostante un contratto in scadenza nel 2020, Mirabelli ha ammesso che non sono ancora partite le discussioni per il rinnovo, un argomento che verrà trattato a fine stagione.



RAIOLA VUOLE PORTARLO VIA - Il suo procuratore Mino Raiola però continua a offrire il giocatore alla Juventus e a diversi club in giro per l'Europa, per provare a portarlo via da Milano: un fattore fondamentale sarà la volontà di Bonaventura, che non ha mai negato di voler provare un giorno l'esperienza in Premier League. Da uomo in più ora Jack potrebbe essere diventato un problema: il club rossonero non vuole cederlo, ma se dovesse arrivare l'offerta giusta...



@AleDigio89