Nel post-partita di Milan-Genoa il terzino rossonero Mattia De Sciglio ha parlato a Premium Sport: "Sapevamo che il Genoa si sarebbe chiuso, serviva pazienza. Abbiamo rischiato qualche ripartenza per delle imbucate che abbiamo forzato, in alcuni momenti abbiamo avuto un po' fretta. Potevamo chiuderla per essere più sicuri ma siamo contenti della partita di stasera".



EUROPA - "Pensiamo partita dopo partita, guardiamo la classifica e abbiamo in testa l'obiettivo, vogliamo sfruttare al meglio occasioni come quelle di stasera, con il mezzo passo falso dell'Inter".



CLOSING - "Non ci pensiamo, siamo concentrati al 101% sul campo e su quello che dobbiamo fare, sono cose che riguardano la società".



PERIODO DIFFICILE - "Una serie di infortuni non mi ha permesso di giocare con continuità e trovare la forma fisica ideale. Avevo perso fiducia, in partita non mi venivano le cose che provavo. Di conseguenza sono arrivate le critiche ed essendo giovane le ho accusate di più. Sono stato bravo a lasciarmi tutto alle spalle, lavorando duramente in campo e fuori. Ho ritrovato la serenità di prima e adesso va molto meglio".



IL POST-PARTITA CON LA JUVE - "Abbiamo voltato pagina tutti, perché c'era una partita importante e dovevamo concentrarci su quella. Sono episodi che possono accadere, dispiace ma non si può fare più niente. Gli arbitri possono andare in confusione e prenderti di mira se usi atteggiamenti arroganti. Bisogna cercare di essere il più pacati possibile".



FASCIA DA CAPITANO - "Quando rientreranno Abate e Montolivo tornerà a loro ancora per qualche anno. Non penso al futuro, sono concentrato sulla stagione".