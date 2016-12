12.45 Deulofeu a un passo dal Milan. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l'operazione portata avanti da Galliani ha avuto l'ok anche di Sino Europe Sports. L'ex blaugrana arriverà in prestito secco fino a giugno.



11.30 Una notizia che arriva dall'Inghilterra, che trova conferme in Italia: il Milan ha messo le mani su Gerard Deulofeu, esterno d'attacco spagnolo classe 1994 in forza all'Everton. Cresciuto nella cantera del Barcellona, il giocatore passato da Siviglia dovrebbe arrivare in prestito fino a giugno. Il condizionale in questa fase è d'obbligo, ancora la trattativa non è chiusa ma le parti sono al lavoro per arrivare alla fumata bianca in tempi brevi. Galliani infatti ha ottenuto l'ok dei cinesi.