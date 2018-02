Dalla riapertura della mattinata che aveva fatto pensare alla positiva conclusione di una trattativa che prosegue ormai da diverse settimane alla possibile e definitiva parola fine. Non arrivano novità positive sul fronte Boca Juniors-Milan per la cessione in argentina del difensore paraguaiano Gustavo Gomez. Ad archiviare definitivamente l'affare ci ha pensato l'allenatore degli Xeneizes Guillermo Barros Schelotto, che si è espresso in questi termini alla stampa argentina: “C’è un valore di mercato sul quale si può essere d’accordo o meno, ma la situazione è questa. Gomez è sicuramente un calciatore che alza il livello della squadra, ma dopo aver parlato con il presidente Angelici posso annunciare come definitivamente interrotta la trattativa”.



Parole per certi versi sorprendenti, considerando che in mattinata le parti si erano avvicinate molto al raggiungimento dell'accordo economico sulla base di 7 milioni di euro per l'80% del cartellino di Gomez e il 20% su una futura rivendita.