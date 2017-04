Gigio Donnarumma: il rinnovo più importante, e spinoso, in casa Milan. Prova del fuoco per la coppia Fassone-Mirabelli, che deve trattare con Mino Raiola, un vero osso duro, per garantire la permanenza in rossonero del fenomeno classe '99, corteggiato da mezza Europa. In scadenza nel 2018, l'estremo difensore vuole vederci chiaro e capire quelli che sono i progetti futuri della nuova società rossonera. Raiola e la famiglia del calciatore temporeggiano, il Milan prova il tutto per tutto per convincere il ragazzo cresciuto al Vismara.



NON SOLO LA FASCIA - Sul tavolo, nei giorni scorsi, è stata messa la fascia da capitano, che farebbe diventare Donnarumma simbolo del Milan che verrà. Ma non solo. Come scrive il Corriere della Sera, la società rossonera sta pensando di riportare a Milano Antonio Donnarumma, fratello di Gigio, classe '90, portiere ora all'Asteras Tripoli. Con un passato nelle giovanili del Milan e al Genoa, l'ingaggio del fratello maggiore può essere il grimaldello in grado di sbloccare definitivamente la trattativa. Con un ritorno che possa far sorridere Gigio e la famiglia. E tutti i tifosi rossoneri.