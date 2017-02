Nel suo viaggio in Cina, Fassone ha incontrato varie aziende e gruppi interessati a investire nel Milan, abbinando il loro marchio a quello rossonero. Come si legge su Tuttosport, tra questi ci potrebbero anche essere alcuni soggetti che erano inizialmente entrati in Sino-Europe, ma poi usciti in favore di investitori più forti economicamente. L'obiettivo è incrementare fatturato grazie a nuovi contratti di sponsorizzazione.