L'inizio di stagione è di quelli da incorniciare. Prestazioni da veterani, pochissimi errori e la gioia di un gol che mancava da tanto. Nicolò Barella ha ha lanciato la vittoria del Cagliari contro la Spal e ora si gode uno stato di forma eccezionale che gli sta regalando grandi attenzioni da numerosi club italiani e non solo.



HA RINNOVATO, MA... - Il centrocampista classe '97 sembra giunto finalmente ad una piena maturazione. Lui che non aveva fatto bene nell'unica esperienza lontano dalla Sardegna (6 mesi al Como) e che con il Cagliari ha da poco rinnovato fino al 2021 ora potrebbe anche tentare il salto in una big.



MILAN, ROMA E NON SOLO - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il suo agente Alessandro Beltrami, è sommerso di richieste. L'Inter, il Napoli, la Juventus lo stanno tenendo sotto osservazione, ma fra i club di Serie A ce ne sono due che stanno provando a muoversi con forza su Barella. Si tratta della Roma, che dopo il rinnovo di Nainggolan vanta ottimi rapporti con l'agente, ma soprattutto del Milan che già dalla scorsa Primavera ha iniziato a corteggiare il metronomo cagliaritano. A gennaio potrebbe partire l'assalto per opzionarlo in vista della passata stagione.