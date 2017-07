E’ tutto fatto per il ritorno di Andrea Bertolacci al Genoa. Il centrocampista, utilizzato ieri in amichevole contro il Lugano da Vincenzo Montella, lascerà il Milan per approdare in prestito alla corte di Ivan Juric. L’allenatore del Genoa ha spinto molto e si è esposto in prima persona per il ritorno del centrocampista romano, fuori dai piani rossoneri per la stagione 2017-2018. L’accordo tra Milan e Genoa è totale: secondo Sky Sport, Bertolacci si trasferirà a Genova con la formula del prestito secco oneroso.



C’È L’ACCORDO - Decisivi gli incontri dei giorni scorsi tra l’agente del giocatore, Alessandro Lucci, e i dirigenti del Milan, l'ultimo dei quali si è tenuto proprio ieri a Casa Milan. Alla fine i rossoneri sono riusciti a strappare il prestito oneroso al Genoa, ma non a inserire il diritto di riscatto nell'operazione. Le due società in giornata hanno trovato anche l’accordo sull’ingaggio di Bertolacci. Il giocatore, dunque, potrà trovare il rilancio dove ha messo a referto 90 presenze, 12 gol e 14 assist in tre anni, anche per provare a conquistare il Mondiale con la maglia azzurra.