Uno dei tanti giocatori il cui contratto andrà in scadenza al termine dell'attuale stagione è sicuramente il capitano del Besiktas Oguzhan Özyakup. Classe 1992, nell'ultima stagione ha provato più volte a trattare il rinnovo con il club turco senza mai trovare un accordo concreto. Su di lui si è scatenata un'autentica asta internazionale che riguarda anche la Serie A dove Inter, Milan e Lazio stanno provando a contenderselo.



MILAN E LAZIO - Nella giornata di ieri uno degli agenti ha parlato in Inghilterra del futuro del suo assistito ai microfoni del Liverpool Echo confermando l'interesse dei direttori sportivi di Milan e Lazio, Mirabelli e Tare: "Posso confermare che Lazio, Marsiglia, Everton, Milan e Valencia stanno tutte osservando e sono interessate a Oguzhan. Abbiamo per lui offerte anche dalla Turchia, decideremo nelle prossime due settimane e vedremo di trovare un accordo".



LA CARTA DELL'INTER - Fra le squadre non è stata nominata l'Inter che però da anni fa seguire il centrocampista turco. Il club nerazzurro ha infatti una carta in più da giocarsi ed è legata ad uno dei primi acquisti della prossima stagione: Stefan de Vrij. L'Inter, per assicurarsi a parametro zero il centrale della Lazio, ha trattato a lungo con la SEG, l'agenzia di procura dell'olandese, che è la stessa di Ozyakup e a cui garantirà una ricca commissione. I rapporti sono quindi ottimi e il club nerazzurro è pronto ad inserirsi sul giocatore sfruttando una corsia preferenziale che garantirebbe il sorpasso su tutta la concorrenza.