L'esonero del preparatore atletico da parte di Montella ha gettato ombre sulla condizione atletica del Milan. Il quotidiano La Gazzetta dello Sport riporta uno studio delle prime 6 partite dei rossoneri in serie A. Da sottolineare è come nei primi 4 match gli uomini di Montella abbiano corso in media il doppio degli avversari. Tendenza che non si è confermata nelle ultime 2 giornate. In particolare, nella sconfitta di Genova contro la Sampdoria, i rossoneri sono scesi per la prima volta sotto i 100 chilometri complessivi.