ll difensore del Milan, Mattia De Sciglio, è in cerca di chiarezza sul suo futuro. Il contratto che lo lega ai rossoneri scade nel 2018 e i pretendenti non mancano. Appena si concluderà il periodo di transizione a livello societario, l'italiano spera che ci si possa sedere al tavolo parlando di un possibile prolungamento.



La Juventus osserva la situazione con molta attenzione. Infatti i bianconeri seguono da molto tempo De Sciglio, e Allegri lo vorrebbe portare a Torino in qualità di vice-Lichsteiner La tentazione di lasciare Milano è alta, ma il giocatore acconsentirebbe solo qualora non si dovesse giungere a un'accordo sul rinnovo. Inoltre alla Juve non è detto che possa trovare lo stesso spazio che ora possiede al Milan,