L'amministratore delegato delha partecipato alla festa di compleanno di. Il rinnovo del giovane portiere resta un tema caldo in casa rossonera, stuzzicato sull'argomento dai giornalisti presenti, tra cui il nostro inviato Daniele Longo, ha lasciato un indizio sul futuro: "Bello festeggiare Gigio dopo vittoria contro il Sassuolo. Il più bel regalo che ha fatto al Milan? Ha fatto tanto, io però gli regalo una penna di Cartier, vediamo cosa succede...".Spazio anche alle polemiche del Sassuolo per gli episodi arbitrali e a un altro compleanno in casa rossonera: "Le polemiche non contano nulla. Oggi era anche il compleanno di kuco, bello vincere per la prima volta a Sassuolo".