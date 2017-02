Nuovo Milan a Mancini? Clamoroso colpo di scena in rossonero: Fassone e Mirabelli pensano a un ribaltone in panchina. Come si legge sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, con l'arrivo dei cinesi può cambiare anche l'allenatore: l'ad e il suo braccio destro sono legatissimi al tecnico ex Inter, ideale per il dopo Montella.



NO ALLA CINA, SI' ALL'INGHILTERRA - Bisognerà vedere se Mancini sarà ancora libero a fine stagione. Dopo aver rifiutato ricche offerte dalla Cina, il tecnico di Jesi non direbbe no a un ritorno in Premier League. Dove sogna la panchina dell'Arsenal per il dopo Wenger (come Allegri), ma per l'immediato c'è l'interessamento del West Ham se dovesse essere esonerato il croato Bilic.



GALLIANI BLINDA MONTELLA - Intanto ieri pomeriggio a Casa Milan Galliani e il ds Maiorino hanno incontrato Montella, confermandogli che non è assolutamente in discussione nonostante le ultime quattro sconfitte consecutive abbiano messo a rischio la qualificazione in Europa.