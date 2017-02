Roberto Mancini potrebbe presto tornare in panchina. Questa è l’indiscrezione che arriva dall’Inghilterra e che noi di Calciomercato.com abbiamo potuto verificare proprio in queste ore. Sulle tracce dell’ex nerazzurro c’è il West Ham, che ha già avviato i primi contatti con il tecnico jesino, eccitato dalla sola idea di poter tornare in Premier.



MANCIO IN TRIBUNA - Il cammino del West Ham non soddisfa la proprietà degli inglesi, che infatti hanno allertato il tecnico italiano, presente in tribuna in occasione della sconfitta subita per mano del City di Guardiola. Lo 0-4 ha reso maggiormente a rischio la posizione di Bilic, che sabato alle 16 potrebbe giocarsi il proprio futuro in casa contro il Southampton. Intanto Mancini, che rientrato in Italia, attende una telefonata che potrebbe arrivare molto presto.