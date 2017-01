Serata di lavoro per Adriano Galliani, a cena con i vertici del Cagliari per parlare di Marco Storari, portiere del club sardo accostato ai rossoneri. All'uscita del ristorante Nuova Arena, l'amministratore delegato del Milan si è fermato a parlare coi cronisti presenti, tra i quali c'è l'inviato di calciomercato.com Daniele Longo: ""Molto, molto, molto contento per Bacca. Gol tira gol, è così, bisogna star calmi quando gli attaccanti non segnano. Gol importantissimissimo quello di Bacca. Romagnoli-Paletta, chi mi ricorda? Con Paletta giocano meglio sia Romagnoli che Gustavo Gomez, Paletta è importante. Quando giocava Nesta giocava meglio Thiago Silva, che con lui era un difensore, senza era un altro giocatore. Romagnoli in Premier per 35 milioni? Non dico niente, buonanotte...'".