Per ammissione dello stesso direttore sportivo Giorgio Perinetti, uno degli obiettivi di mercato del Genoa per l'ormai imminente sessione invernale sarà quello di portare a Pegli un difensore centrale.

Tra i molti nomi che circolano in questi giorni attorno al Grifone sembra tornare d'attualità un vecchio pallino estivo: Gabriel Paletta.



Il centrale italo-argentino del Milan da inizio stagione ha disputato una sola partita, quella peraltro ininfluete in Europa League contro il Rijeka. Nonostante il pessimo momento attraversato dal Diavolo, il 31enne ex Parma e Liverpool è ormai ai margini del progetto tattico di Gattuso e non vedrebbe l'ora di cambiare aria per ritrovare quella continuità di gioco persa ad inizio anno.



La Genova rossoblù, dove andrebbe a sostituire il connazionale Santiago Gentiletti destinato a tornare in patria, potrebbe rivelarsi la meta ideale per un suo rilancio. Su Paletta, però, è da tempo forte anche l'interesse del Sassuolo, alla ricerca di un difensore d'esperienza per rimpiazzare il partente Paolo Cannavaro.