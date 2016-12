Intervistato dal programma Low Limit Football, il difensore paraguaiano Gustavo Gomez ha parlato dei suoi primi mesi al Milan: "Sto facendo un corso per imparare l'italiano giorno per giorno. Ho giocato in tre campionati splendidi, ora sono in uno dei club più grandi del mondo in uno degli stadi più belli del mondo. Montella? Ho imparato tanto da lui, è un allenatore fantastico e ogni giorno ti fa imparare cose nuove. I sudamericani in squadra? Mi trovo bene con tutti loro, mi trattano sempre con grande rispetto. La nuova generazione del calcio paraguaiano? E' grandioso che la nazionale abbia giocatori di questo calibro, speriamo di poter aiutare la squadra in ogni modo. Mi sto adattando ogni giorno di più a un campionato difficile, sono felicissimo per il supporto che mi danno da inizio stagione. Rivaleggiare con la Juve? Continueremo a lottare per recuperare, non meritavamo di perdere punti nelle partite con Roma e Atalanta. L'importante è che la squadra resti unita e continueremo a lottare per arrivare in Champions League. Donnarumma? E' stato una sorpresa appena sono arrivato, ma le sue prestazioni hanno dimostrato perché è un portiere top per il Milan e per la serie A e se continua così diventerà uno dei più forti al mondo".