Desaparecido. Sì, Gustavo Gomez non sta trovando minimamente spazio nelle gerarchie di Vincenzo Montella per la difesa del suo Milan: il paraguaiano è sparito dai radar e per lui c'è il mercato come soluzione per gennaio, dopo un'estate di dialoghi non andati a buon fine. Chiaro, il Milan non vuole fare regali e questo sarà un problema per un difensore che si è svalutato. Per lui, rimangono forti gli interessamenti in particolare dalla Turchia.



SOGNO BOCA - In questi giorni però si è fatta avanti una nuova ipotesi che porta dritto al Boca Juniors: l'allenatore degli Xeneizes, Guillermo Barros Schelotto, cerca un centrale e ha chiesto esplicitamente al presidente Angelici proprio Gomez. Un nome difficile perché il Boca raramente investe cifre come quelle che pretende il Milan per il suo difensore, ma si proverà un assalto nei prossimi giorni. Intanto, col Milan siamo alle battute finali...