Per cercare di convincere Donnarumma a rinnovare il contratto in scadenza nel 2018, il Milan è disposto a prendere il fratello Antonio. I due sono legatissimi e speravano di ritrovarsi nello stesso spogliatoio già la scorsa estate, prima del passaggio di Antonio all’Asteras Tripolis, in Grecia, dove dopo qualche giornata è diventato uno dei punti fermi. Reazione di Raiola di fronte a questo scenario? Da quanto filtra è piuttosto fredda, anche perché in tal senso non gli sono ancora arrivate informazioni dirette. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per il fratello maggiore di Gigio inoltre ci sarebbero sul piatto almeno tre offerte (due da squadre che giocheranno in Champions e una dalla B inglese).