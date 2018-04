Andrea Bertolacci potrebbe continuare ad essere un giocatore del Genoa anche per la prossima stagione.



Nonostante l'accordo tra la società rossoblù ed il Milan proprietario del suo cartellino preveda che a luglio il centrocampista romano faccia ritorno in Lombardia, il 27enne ex Lecce potrebbe proseguire la sua avventura a Genova.



Nel capoluogo ligure Bertolacci si è finalmente ritrovato dopo due stagioni piuttosto difficili in maglia rossonera. Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il mediano starebbe pensando di chiedere al proprio club di appartenenza di essere ceduto proprio al Grifone ma solo nel caso in cui la panchina rossoblù resti sotto l'egida di Davide Ballardini.



Una soluzione che soddisferebbe tutte le parti in causa, ma che per concretizzarsi comporterà un necessario sforzo economico da parte del giocatore. Bertolacci attualmente guadagna 2 milioni netti all'anno, ma il suo contratto è in scadenza a giugno del 2019. Qualora decidesse di spalmarsi l'ingaggio su cinque anni allora il Genoa potrebbe seriamente fare un pensiero al suo acquisto definitivo.