Nella giornata di oggi è atteso il comunicato con cui Fininvest ufficializzerà l'ennesimo slittamento del closing per la cessione del Milan a Sino Europe Sports previo il pagamento di una terza caparra da 100 milioni di euro da versare nelle casse della controllante del club rossonero entro e non oltre il prossimo 10 marzo. Soltanto allora, decadrà qualsiasi proposito (confidato ai collaboratori più stretti) di Silvio Berlusconi di far tramontare la trattativa tenendosi i 200 milioni già incassati.



Secondo gli ultimi rumors, la nuova scadenza che le parti si sarebbero dati è la settimana compresa tra il 31 marzo e il 7 aprile e il consorzio cinese capeggiato da Yonghong Li potrebbe mettere a disposizione i primi 20 milioni dell'ulteriore caparra nei prossimi giorni per fornire garanzie sulla solidità dell'intera operazione e, nella serie di incontri tra gli advisor andati in scena nelle scorse ore, avrebbe fornito rassicurazioni a Fininvest sulla disponibilità dei 100 complessivi che consentiranno il prolungamento dell'affare.