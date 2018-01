Importante cena di lavoro ieri sera per i piani alti di casa Milan. In un noto ristorante giapponese nel pieno centro di Milano, riunione operativa tra Han Li (arrivato 24 ore prima della Cina), Marco Fassone, e due componenti del cda rossonero l’avvocato Roberto Cappelli ed il manager Marco Patuano. Come riporta Sky Sport, la novità è stata rappresentata dalla presenza di Franco Carlo Papa, presidente del consiglio Sindacale oltre che analista finanziario, e presidente dello studio PGS consulenti (esperto in ristrutturazione del debito). La presenza di Papa (oltre che di contatto con la proprietà e la dirigenza) va inevitabilmente legata alla parte finanziaria del club e al rifinanziamento del debito con Elliott (303 mln) che dovrà essere saldato entro ottobre 2018. Quindi in casa Milan prosegue il grande lavoro di Fassone e dei dirigenti per risolvere, entro primavera, la questione rifinanziamento.