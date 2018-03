Con qualche giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata nel 23 aprile,, parte di quei 37,4 milioni che servono per coprire le spese di gestione del club rossonero fino al 30 giugno. Ieri Yonghong Li ha infatti inviato il bonifico dalla Cina e tra oggi e domani la cifra sarà visibile sui conti della società di via Aldo Rossi. CheVersando i 10 milioni, il presidente rossonero haper le spese di gestione,. Per il momento Yonghong Li si tiene stretto il Milan, mentre - come riporta La Gazzetta dello Sport - l'amministratore delegato Marco Fassone continua a lavorare al rifinanziamento del debito e viaggia settimanalmente a Londra.