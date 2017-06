Frank Kessie è pronto per firmare il contratto che lo legherà al Milan per 5 stagioni.L'ormai ex Atalanta è il secondo colpo di mercato dei rossoneri che hanno ufficializzato, nei giorni scorsi, anche il difensore argentino Mateo Musacchio.dopo la visita alla sede e al museo rossonero. Ecco il video dell'ivoriano che lascia la struttura, con l'entusiasmo di un giovane tifoso:- Franck Kessie è entrato a Casa Milan per visitare la struttura e il museo rossonero.- La firma di Franckcon ildovrebbe arrivare, secondo quanto appreso da Calciomercato.com: oggi infatti l'ad rossonero Fassone e il ds Mirabelli sono impegnati in altre situazioni. Nel pomeriggio l'ivoriano visiterà comunque il museo rossonero a Casa Milan.- Secondo quanto appreso da calciomercato.comVerifiche attente che si sono sviluppate su tre giorni, dopo il piccolo problema fisico riscontrato mercoledì scorso presso la clinica privata La Madonnina.Piccoli dubbi dissipati con convinzione, i risultati sono stati incoraggianti. IAccontentato, quindi, Vincenzo Montella che aveva richiesto un centrocampista capace di portare muscoli, dinamismo e una ventata di soluzioni tattiche nuove.