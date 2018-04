Corsa, qualità ed esperienza: ha tutto questo Mousa Dembelé, tra i protagonisti delle ottime annate vissute dal Tottenham di Mauricio Pochettino. A ingolosire ancor di più in ottica mercato c'è anche un altro fattore: il centrocampista classe '87 ha un contratto in scadenza 2019 con gli Spurs e, quindi, la prossima estate potrebbe cambiare squadra a costi relativamente contenuti. Per questo motivo non mancano le squadre pronte a muoversi per lui, Milan in testa.



COLPO IDEALE - Dembelé sarebbe il rinforzo perfetto per il centrocampo di Rino Gattuso, a caccia di profili che possano allargare le scelte in un reparto che fin qui non ha offerto grandi alternative. Il belga è seguito da diversi mesi dagli scout rossoneri, sempre attenti a cogliere le migliori occasioni in giro per l'Europa e non solo, ma la società di via Aldo Rossi non ha ancora avviato contatti ufficiali con il club inglese, in attesa di capire quali saranno le sanzioni imposte dall'Uefa per il Fair-Play finanziario.



GLI OSTACOLI - Le difficoltà per arrivare a chiudere questo colpo, però, non mancano. A partire dalla folta concorrenza che c'è sul giocatore, a cui ha fatto un pensiero anche la Juventus in caso di mancato arrivo di Emre Can. Da qualche settimana sono poi iniziati i discorsi in chiave rinnovo col Tottenham, anche se Dembelé non ha fretta: "Deciderò tutto dopo il Mondiale", ha ripetuto più volte. In attesa di novità positive da Nyon e dalla classifica, con l'Europa condizione necessaria per attrarre calciatori di un certo livello, il Milan continua a seguire Dembelé e sogna il suo colpo perfetto.