Maurizio Ganz, ex attaccante di Inter e Milan, parla a RMC Sport del momento della squadra di Gattuso: "Sta facendo un grande lavoro. Ha preso in mano una squadra in grande difficoltà e la sta portando di nuovo a grandi livelli. Non solo sul piano della grinta e del senso di appartenenza, ma anche dei contenuti. Ora il gruppo ha un’identità e riesce a sfruttare tutte le grandi caratteristiche dei giocatori acquistati la scorsa estate".