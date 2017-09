Nella giornata di ieri, l'ex preparatore atletico del Milan Emanuele Marra si è affidato alla propria pagina Facebook per tornare sulla decisione di Vincenzo Montella di sollevarlo dall'incarico due giorni fa, per divergenze sui metodi di lavoro utilizzati in questa prima parte di stagione: "Per favore, chiunque tenga a me smetta di pensare o scrivere male di Vincenzo Montella. Non può un giorno anche se triste cancellare 8 anni meravigliosi. Tutto a questo mondo ha un inizio ed una fine. Il cambiamento fa parte della vita e serve per crescere come uomini. Quando accade qualcosa che non ci piace nella vita non ha senso incolpare gli altri… ognuno è responsabile di ciò che gli accade ed io lo sono per quello che è successo. La vita va avanti…sempre!”.