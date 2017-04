Cambio di società, pareggio all'ultimo respiro nel derby. E' stata una settimana molto particolare per il Milan che deve proseguire la rincorsa all'Europa League partendo dalla sfida di domani all'Empoli. Vincenzo Montella presenta la sfida nella conferenza stampa di Milanello:



Prende la parola Montella: 'Volevo fare le condoglianze per la famiglia Scaroni, siamo vicini alla sua famiglia. Un pensiero anche per Ibra per una pronta guarigione e agli auguri a Kaka".



PRIMA VIGILIA CON LA NUOVA DIRIGENZA: "Ci sono stati dei cambiamenti, le due proprietà hanno collaborato in maniera idonea, ne abbiamo giovato tutti di questo. Dobbiamo essere bravi come all'inizio della stagione per questo passaggio".



SULL'EMPOLI: "L'euforia di sabato è stata indiscrivibili, adesso dobbiamo essere concentrati su questa partita e sulla prossima. Saranno determinanti per il raggiungimento dell'obiettivo, vedo la squadra concentrata. L'Empoli è probabilmente tra le migliori in A, in tutte le fasi, al netto dei valori. Sarà una partita pericolosa, loro sono più sereni rispetto a 10 giorni fa".



SU MATI: "Lo conosco molto bene, alza il livello dell'allenamento anche quando non sta bene. A me piace molto, nel derby ha fatto una grande gara".



SU MONTOLIVO: "Per me sta bene, può essere tra i convocati. Si è allenato bene negli ultimi gorni".