A giugno è passato inosservato il rinnovo del contratto di Patrick Cutrone col Milan fino all'estate del 2021. Il neo ds rossonero Massimiliano Mirabelli ha l'intuito di risolvere in fretta il caso: con Giovanni Branchini, agente del giocatore, si è accordato per un quadriennale che prevede il salto a 250 mila euro a stagione.



Uno stipendio da professionista e la prospettiva di andare a cimentarsi da protagonista in serie B. Ma il suo pre-campionato da favola cambia le carte in tavola. Il Crotone, il Verona e il Bologna, una dopo l'altra, sono costrette a tirarsi indietro. Ormai Cutrone si è conquistato un posto da protagonista nella rosa della prima squadra rossonera. È assolutamente incedibile e sente tanta fiducia addosso. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, non a caso Fassone e Mirabelli gli hanno fatto già una promessa: se continua così a stagione in corso avrà un meritato adeguamento.