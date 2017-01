Vincenzo D'Ippolito, procuratore di Diego Laxalt, ha dato diretta conferma all'indiscrezione uscita ieri di un'interesse del Milan per il suo assistito: "Confermo l'interesse del Milan per Diego - ha detto l'agente a calcioweb.eu - ma come ho già ribadito in questi giorni, il Genoa a gennaio non lo vuole cedere. A giugno vedremo cosa succederà".



L'uruguaiano, che in estate il Genoa ha riscattato dall'Inter nell'ambito dell'operazione che ha portato Christian Ansaldi in nerazzurro, si sta dimostrando in questa stagione uno degli elementi più interessanti del Grifone di Juric. tanto che su di lui hanno messo gli occhi molte società di A, tra cui Fiorentina e Roma, come lo stesso D'Ippolito ha avuto modo di confermare recentemente. Difficile tuttavia che Preziosi, dopo aver già ceduto Pavoletti e Rincon, si convinca a privare il proprio allenatore di un'altra pedina fondamentale nel suo schieramento già a gennaio.