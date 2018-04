MILAN-INTER 0-0

Donnarumma 5,5: con i piedi combina più di un pasticcio, dimostrando di dover migliorare ancora molto in questo fondamentale. Al 47' la stava combinando grossa con un intervento goffo.

Calabria 6,5: marcatura arcigna su Perisic che gli va via in rarissime occasioni.

Bonucci 7: altra prestazione perfetta sotto tutti i punti di vista, Icardi dalle sue parti non riesce mai a sfondare.

Romagnoli 6: domina sul gioco aereo, più in difficoltà quando Icardi gli scappa via alle spalle sulle palle basse. Per sua fortuna il numero 9 nerazzurro spreca l'impossibile.

Rodríguez 6: un diesel, parte contratto ma esce alla distanza. Bene sia su Candreva che, in seconda battuta, su Cancelo.

Kessie 6: Chiude bene le linee di passaggio avversarie, con un occhio di riguardo su Rafinha. Va tante volte al tiro ma non prende quasi mai la porta. Un difetto che si porta dietro da inizio stagione.

Montolivo 5,5: Il dinamismo di Brozovic gli crea più di un problema, tanto che nel primo tempo sono diversi gli errori dovuti alla scarsa tranquillità. Cresce leggermente con il passare dei minuti ma nel complesso non gioca una gara positiva. (Dal 68' Locatelli 6: in fase di palleggio non sfigura, anche se manca di personalità nel cercare di più la verticalizzazione)

Bonaventura 5: Dov'è la mezzala coast to coast ammirata fino a qualche settimana fa? Jack non entra in partita, commettendo degli errori tecnici piuttosto gravi per uno come lui. E' in riserva, necessita di un turno di riposo. (Dall'81 Borini s.v)

Suso 5,5: nei primi 45 minuti è spettatore non pagante, con D'Ambrosio quasi stupito da tanta grazia. Dagli spogliatoi riemerge un giocatore con più voglia di incidere ma non riesce mai a trovare una giocata delle sue.

Cutrone 6: Skriniar e Miranda fanno valere spesso il fisico per metterlo fuori uso, non demorde e continua ad attaccare la profondità. Generoso nel cercare le sponde per gli esterni ma raramente riesce a crearsi lo spazio per la conclusione. (Dal 68' Kalinic 5,5: Ha due palle, non facili, ma ci arriva troppo molle. L'anno scorso in maglia viola era totalmente un altro giocatore)

Çalhanoglu 6: L'unico tra gli attaccanti a dare quel quid in più in termini di qualità. Corre tanto e questo gli toglie lucidità per cercare la conclusione in porta. Molto bene in fase di copertura, i suoi raddoppi risultano preziosi.

Gattuso 6: Non convince il cambio Cutrone-Kalinic, con il croato che ha dimostrato di essere troppo lontano da una condizione fisica e mentale ottimale.