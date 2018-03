Milan



Donnarumma 5,5: Un intervento prodigioso su Higuain a mano aperta nel primo tempo. Parte con leggero ritardo sul tiro di Dybala.



Rodriguez 5.5: Fino a quando il suo diretto avversario si chiama Lichtsteiner si disimpegna bene, con relativa tranquillità. L'ingresso di Douglas Costa lo costringe sulla difensiva, con qualche sbavatura di troppo nel finale.



Bonucci 7: Fischiato a ogni pallone toccato, trova ulteriore carica e chiude la porta in faccia a Higuain, che combina poco. Suo l'illusorio gol del pareggio, con tanto di esultanza di fronte ai suoi ex tifosi.



Romagnoli 6: Meno brillante del solito, penalizzato dai problemi fisici che lo hanno colpito nell'ultima settimana. Regge bene l'urto cercando di tenere alta la linea difensiva, un'applicazione ottima fino al 73'.



Calabria 6: Nel primo tempo è una furia sulla sua corsia di destra, il binario con Suso mette in seria difficoltà la Juventus. Prova macchiata dall'errore sull'azione di Khedira, con il tedesco che serve un cioccolatino solo da scartare per Cuadrado.



Bonaventura 5: Corre tanto, cercando di dare ampiezza alla manovra. Ha sui piedi il pallone della vittoria ma la spara in curva. Da spesso l'impressione di non trovare la giocata giusta, è tra i più deludenti.



Biglia 5,5: Diffidato,subisce un cartellino giallo pesante che gli farà saltare il derby. Suo l'errore di posizione sul gol di Dybala, quando lascia al connazionale tutto il tempo per prendere la mira e calciare. Alterna delle buone chiusure a una regia spesso orizzontale. (Dal 75' Montolivo 5,5: Entra nel momento di stanca del Milan, si segnala solo per un fallo da giallo)



Kessie 6,5: Impone il suo ritmo agli avversari sin dai primissimi minuti di gara. Un muro su cui si vanno a infrangere gli avversari, impressiona positivamente anche in fase di rifinitura. Tra i migliori dei suoi, anche se nel finale si perde l'inserimento di Khedira che arriva con facilità al 3-1.



Calhanoglu 6,5: Il suo destro disegna calcio: serve l'assist per Bonucci, centra una traversa che ha del clamoroso e poteva cambiare il senso della partita. Sbaglia posizione in marcatura su Cuadrado, l'unico errore di una prestazione qualitativamente di livello superiore. (Dall'80 Cutrone s.v)



Andrè Silva 6: Lavora tanto e bene di sponda, in maniera intelligente. I progressi dal punto di vista tattico si iniziano a intravedere, pesa quella ghiotta occasione fallita, di testa, nel primo tempo. Nel complesso la sua è una prova incoraggiante in ottica futura. (Dal 64' Kalinic 6: Fa a spallate con Chiellini, serve un buon pallone per Suso che perde l'attimo giusto)



Suso 6: E' il giocatore più temuto e osservato, tanto che Allegri gli costruisce una gabbia intorno. Alcune fiammate creano più di un grattacapo a Buffon.



Gattuso 6,5: I suoi giocano una gara eccellente fino ai, maledetti, 10 minuti finali. La zona Champions si allontana ma la sua squadra conferma dei miglioramenti dal punto di vista tattico e della personalità incoraggianti.