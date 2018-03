Enrico Letta, ex Presidente del Consiglio, parla della sfida tra il Milan, club di cui è tifoso, e la Juventus. Queste le parole riportate da Milannews.it: ""André Silva titolare? Io la giocherei all'attacco, anche con Cutrone al suo fianco: tutti si aspetteranno un Milan che gioca più in difesa, ma se giocassimo all'attacco sarebbe una gran cosa. Cutrone lo trovo straordinario, anche André Silva: Kalinic lo considero una sciagura, l'importante è che non giochi lui. Ciò che mi piace di Gattuso è l'aver trovato titolari inamovibili, preferisco molto di più questo rispetto a 20 giocatori alternati che giocano e non giocano. Suso e Calhanoglu, da quando hanno iniziato a girare tutti e due, sono la fortuna del Milan".