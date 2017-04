Il direttore sportivo del Milan, Mirabelli ha già definito la missione della prossima settimana: martedì sera sarà allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid per assistere al derby Real-Atletico, semifinale d'andata in Champions League. Come si legge su Tuttosport, in realtà è tutt’altro che certa la presenza dal primo minuto di Morata: vero che Bale è infortunato, ma vero anche che il suo ruolo, come già in passato nella sfida contro il Bayern Monaco, dovrebbe essere ricoperto da Isco.