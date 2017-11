Il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli , ha dato inizio al proprio fine settimana europeo, in cui girerà per gli stadi del continente dove si sfideranno le Nazionali. Questa sera, il ds rossonero è presente a Leuven per assistere alla gara tra Belgio e Cipro Under 21, valevole per le qualificazioni europee di categoria. Lo riporta Sky Sport . Possibili osservati sono tre centrocampisti: Bryan Heynen (classe 1997) del Genk, De Sart 1996 del St Truiens, Schrijvers del Genk (classe 1996).