L'allenatore del Milan Vincenzo Montella è tornato a parlare a Milan TV il giorno dopo la sofferta vittoria in Europa League contro il Rijeka: "Quali sono gli aspetti positivi della vittoria di ieri? Sicuramente l'orgoglio dimostrato nel finale, è questo l'aspetto più positivo. Però dobbiamo imparare a gestire meglio le partite e di conseguenza a fare più gol. Avevamo la partita in totale controllo, ma probabilmente abbiamo tutti iniziato a pensare alla gara di campionato con la Roma e abbiamo abbassato l'attenzione. A questi livelli non ci si può permettere qualcosa del genere".



A proposito del match contro i giallorossi di domenica: "Contro la Roma mi aspetto una prova di temperamento. Ci servirà più coraggio, più tranquillità e più gioia nel giocare. Mi piacerebbe che i ragazzi arrivassero a questa sfida con la voglia di giocare con serenità. Un bilancio prima della sosta? Sono state fatte alcune buone cose, mentre ce ne sono delle altre su cui bisogna lavorare. Abbiamo perso un po' di entusiasmo, anche inconsciamente. Probabilmente non ci aspettavamo le due sconfitte che sono arrivate, quindi hanno lasciato un po' di strascichi. A volte c'è un po' di ansia, crescere con la maglia del Milan non è come farlo con altre maglie, ma i miei ragazzi sono molto disponibili. In ogni caso guardiamo step by step".