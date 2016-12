L'allenatore del Milan, Vincenzo Montella ha dichiarato in un'intervista a Sky Sport24: "La Supercoppa è una buona base di partenza. Ora ci stiamo godendo le feste e il momento inaspettato, ma bisogna voltare pagina e capire il prossimo obiettivo per vincere ancora, cosa più difficile. Non bisogna porsi limiti, il nostro primo obiettivo è arrivare in Europa, la casa del Milan, ma è difficile entrarci, la competitività è alta e il campionato è ancora lungo e duro. Si è aperto un ciclo? Non lo so, i giovani ci sono per poter crescere, ma non bisogna perdere l'equilibrio e la realtà delle cose. Bisogna avere ambizioni alte e profilo basso".