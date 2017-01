Parla Vincenzo Montella dopo il pareggio del suo Milan contro il Torino. Queste le sue parole a Premium Sport: "Nella prima parte del primo tempo mantenuto l’avversario nella propria metà campo, ma abbiamo prestato il fianco ai loro contropiede. Eravamo appena sufficienti e questo non basta. Dobbiamo dare qualcosa in più. La squadra meritava comunque il gol già nel finale di primo tempo. Nella ripresa siamo entrati in campo con un altro vigore. Sul piano della qualità di gioco siamo stati sempre in partita, abbiamo concesso due gol sporchi, sono stati bravi loro. Dopo il pareggio la partita è stata a viso aperto, il finale è stato vibrante".



Sulle parole dette nello spogliatoio: "Le cose dette nello spogliatoio sono sacre, non si possono dire pubblicamente. Credo che la squadra abbia imparato un’altra piccola lezione che servirà per il prosieguo. Dobbiamo crescere anche nell’interpretazione della gara. La classifica? Non ho guardato la classifica. Dopo venti partite ogni squadra ha i punti che merita".



Infine, due parole su Niang: "Tante altre volte gli ho fatto i complimenti, stavolta un po’ meno".