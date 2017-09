La posizione di Vincenzo Montella al Milan è in forte discussione. Le sconfitte contro Lazio e Sampdoria sono state mal digerite dalla società, così come i continui cambi di formazione e la scarsa valorizzazione degli acquisti estivi, da Calhanoglu ad Andrè Silva. Il futuro del tecnico campano dipenderà dai risultati che arriveranno dal doppio, probante, impegno con Roma e Inter. In caso di nuovi passi falsi, potrebbe scattare l'esonero.



TUCHEL IL PIU' GRADITO - Nelle ultime ore si è parlato molto della possibilità che porta Walter Mazzarri. Con Fassone e Mirabelli ha già lavorato nell'Inter e proprio con l'amministratore delegato del Milan esiste un rapporto di stima reciproca, i contatti sono piuttosto frequenti. Però, secondo quando appreso in esclusiva da calciomercato.com, sono emerse altre due candidature forti. Thomas Tuchel è il nome che stuzzica di più. La qualificazione storica in Europa League con il Mainz, la vittoria della supercoppa tedesca con il Borussia Dortmund i punti più alti della sua giovane carriera. L'allenatore tedesco ha chiuso la sua esperienza con i gialloneri il 30 maggio scorso, piace per come fa giocare le sue squadre e la mentalità che trasmette.



SOUSA LA PISTA PERCORRIBILE- Una via alternativa, più facile da percorrere, porta a Paulo Sousa. Che è rimasto senza squadra dopo essere stato vicino alla firma con lo Jiangsu Suning in estate. Il lavoro svolto alla Fiorentina è stato apprezzato da Mirabelli, un nome da tenere in grande considerazione qualora Montella non riuscisse a dare una svolta alla stagione del Milan in tempi brevi. Perchè dai sorrisi di giugno per il rinnovo si è passati a qualche incomprensione di troppo.