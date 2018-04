Milan-Napoli tra campo e mercato. Domenica pomeriggio a San Siro il portiere Pepe Reina sfida il proprio futuro, infatti in estate si trasferirà a parametro zero dal Napoli al Milan: si vedrà se per fare il vice Donnarumma o se per prendere il suo posto di titolare. Intanto domani il portiere rossonero diventerà il più giovane di sempre a raggiungere le 100 presenze in Serie A a 19 anni, un mese e 21 giorni.



E non finisce qui. Infatti, secondo Tuttosport, nella stessa partita ci sono altri due destini che si uniscono: quelli di Suso e Callejon. Entrambi hanno una clausola di rescissione: 40 milioni per lo spagnolo classe 1993 del Milan, la metà per quello del Napoli che ha 7 anni in più. Suso interessa al Napoli e Callejon piace al Milan: se son rose, fioriranno.