Sono ore delicate, agitate, per la panchina del Milan, occupata oggi da Vincenzo Montella ma messa fortemente in discussione dopo la pesante sconfitta sul campo della Sampdoria e la balbettante prestazione offerta in Europa League contro il Rijeka. Il tecnico campano si gioca tutto nei prossimi due scontri diretti contro Roma, domani pomeriggio, e Inter, alla ripresa dopo la sosta per le nazionali. In caso di naufragio, oltre al nome di Ancelotti, fresco di esonero dal Bayern Monaco ma oggetto dell'interesse anche del Guangzhou Evergrande, rispunta quello di Marcello Lippi, secondo quanto riferisce La Repubblica.



MIRABELLI VS MONTELLA - L'ex allenatore della Juventus e della Nazionale campione del mondo nel 2006 oggi riveste l'incarico di ct della Cina, ma anche nelle ultime settimane è stato spesso in Italia per seguire alcune partite, tra cui quella del Milan contro la Spal. Il nome di Lippi in orbita rossonera stupisce fino ad un certo punto, visto che anche sotto l'ultima gestione di Berlusconi e Galliani era stato accostato soprattutto due stagioni fa, quando traballava la posizione di Sinisa Mihajlovic. Alla base di questi nuovi rumors lo scarso feeling tra Montella e il direttore sportivo Mirabelli, che ne ha contestato platealmente le scelte in occasione del duro confronto di martedì scorso successivo al ko di Genova.



LA QUESTIONE DELLA PUNTA - A questo, va aggiunta la diversità di vedute sul rinforzo per l'attacco arrivato negli ultimi giorni del mercato, col tecnico che l'ha avuta vinta su Kalinic, mentre Mirabelli era pronto al blitz last-minute a Dortmund, accompagnato dall'agente Alessandro Moggi, per provare ad acquistare Aubameyang.