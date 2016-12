Direzione italiana. Mai così convinto, il Milan ha scelto una strada molto chiara che Adriano Galliani sta portando avanti, aspettando la definizione del closing nei prossimi mesi. E anche in queste settimane, le strategie rossonere sono tutte con questa impronta forte. Anche perché il mercato di gennaio rimane condizionato dalle uscite, con Luiz Adriano in bilico aspettando lo Spartak Mosca e tanti altri movimenti bloccati. Ma c'è la forte voglia di provare a prenotare un altro talento italiano, Riccardo Orsolini.



SFIDA A JUVE E NAPOLI - In queste ore, i rossoneri hanno alzato la proposta per Orsolini dopo il primo no dell'Ascoli. Per quest'ala classe 1997 ci sono 3 milioni di euro sul tavolo più il cartellino di Gianmarco Felicioli, terzino di proprietà rossonera già in prestito ad Ascoli. Valutazioni in corso e contatti continui con l'entourage di Orsolini, visto che il Milan vorrebbe portarlo in rossonero subito. E questa può essere la chiave di una sfida ancora apertissima con la Juventus, che insiste e lo prenderebbe per prestarlo all'Empoli; mentre l'altra concorrente, il Napoli, ha avuto solo contatti con il suo agente fin qui. Anche la Sampdoria si è informata, ma il Milan si sente avanti e vuole chiudere. Il problema? Bisogna prima trovare l'accordo con l'Ascoli, poi superare le concorrenti, poi ottenere l'ok dei cinesi anche per questa operazione. Passaggio mai scontato, ad ora non è arrivato il via libera. Per questo il Milan ha preso tempo.



GIOVANI IN DECOLLO - In più, nel 2017 si conta di proseguire sulla scia dei vari Donnarumma e Locatelli, grandi protagonisti dell'anno che sta finendo. Vincenzo Montella monitora i suoi prospetti migliori, su tutti quel Niccolò Zanellato (classe '98), centrocampista di ottimo avvenire. E' tra gli osservati speciali e il Milan sta preparando un percorso importante per lui, così come per il portiere Alessandro Plizzari che ha ricevuto i complimenti anche dal presidente Berlusconi ed è chiuso da Donnarumma. Plizzari è un 2000 e il Milan sta già studiando il percorso migliore per lui, verosimilmente in prestito, dalla stagione che verrà.