Con l'arrivo di Montella al MilanDecisivo nella vittoria di Doha, protagonista di una doppietta nel derby: lo spagnolo si è imposto, nella sua seconda esperienza in rossonero, come uno dei migliori giocatori della serie A.. Solo il recente infortunio muscolare (lesione al bicipite femorale ndr) ne ha pregiudicato la convocazione nella nazionale spagnola, un obiettivo che il folletto di Cadice può raggiungere in futuro.Chi ha sempre avuto le idee chiare sull'ex Liverpool è Vincenzo Montella: ha bloccato la sua cessione la scorsa estate, gli ha consegnato la regia dell'attacco e lo ha indicato come uno dei punti fermi dai quali ripartire. Un'idea che si scontra con una situazione contrattuale da rivalutare.Suso aspetta, al Milan sta bene ed è entrato nelle grazie dei tifosi che lo hanno omaggiato con dei cori nell'ultima sfida con il Chievo Verona. Parole e intenzioni che devono tramutarsi in fatti: la fase di stallo societario in questo caso non aiuta e ha fatto drizzare le antenne di diversi club. Il valore sul mercato del ragazzo di Cadice è superiore ai 25 milioni di euro.Secondo quanto appreso da calciomercato.com,Il corteggiamento è appena iniziato, Conte lo ha inserito nella lista dei possibili acquisti in vista della prossima stagione. Si registra anche il gradimento della Juventus, rimasta impressionata dalla prestazione del classe 1993 nella finale di Supercoppa Italiana. Il duo Paratici e Marotta è al lavoro per un esterno di grande qualità per arricchire il reparto offensivo ( interesse concreto anche per Bernardeschi ). Dopo i segnali lanciati a Raiola per Donnarumma, ecco una nuova minaccia per il Milan, chiamato a blindare uno dei giocatori con maggior talento della rosa.