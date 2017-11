In attesa dell'assemblea dei soci prevista per domani a Casa Milan e del definitivo via libera all'accordo con la finanziaria BGB Wenston per il rifinanziamento del debito contratto col fondo Elliott, il club rossonero continua a sondare il mercato alla ricerca di una valida alternativa a Kessie nel ruolo di mezzala destra. Tra giocatori osservati approfittando della sosta per le nazionali (su tutti il belga Dendoncker) e vecchie suggestioni, l'impressione sempre più ricorrente è che in via Aldo Rossi si agirà in maniera più oculata rispetto al faraonico mercato estivo da 230 milioni di euro.



A CACCIA DELL'OCCASIONE - Ragion per cui appare difficile, salvo colpi di scena, che il Milan possa decidere di procedere all'assalto per il centrocampista classe '96 dell'Udinese Jakub Jankto, già sondato negli ultimi giorni dell'ultima finestra di trattative ma su cui pesa una valutazione molto alta, non inferiore ai 25 milioni di euro. Senza contare che diversi club di Premier League si sono fatti avanti a loro volta e manifestando argomenti economici più convincenti. Ad oggi dunque risulta più verosimile l'idea di fare un nuovo tentativo a gennaio per il "jolly" della Fiorentina Milan Badelj, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2018 e che potrebbe essere liberato anticipatamente dai viola a fronte di un conguaglio abbordabile per non perderlo a parametro zero la prossima estate. Giocatore particolarmente gradito al tecnico rossonero Montella, che lo impiegherebbe sia come mezzala o come regista in alternativa a Biglia.