Dopo il collaudo con la Primavera della scorsa settimana, Riccardo Montolivo ha ricevuto anche l'ultimo ok che mancava, quello di Vincenzo Montella, per tornare a tutti gli effetti una risorsa per il Milan in questo finale di stagione. A oltre 6 mesi di distanza dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nel match tra Italia e Spagna, il capitano rossonero è pronto a fare ritorno nell'elenco dei convocati per la sfida contro l'Empoli, altro crocevia fondamentale per la rincorsa all'Europa. Ma il futuro di Montolivo nel "nuovo Milan" che sta nascendo è tutto da scoprire.



PUNTO FERMO - Le incognite principali sono ovviamente legate ai tempi entro i quali il regista di Caravaggio tornerà al 100% della propria condizione psicofisica, considerando la delicatezza dell'incidente subito e alcuni illustri precedenti, ultimo in ordine di tempo quello dello juventino Marchisio. Molti meno i dubbi sulla sua permanenza in rossonero, alla luce di un contratto rinnovato non da molto fino al 2019 e con un ingaggio da 3 milioni netti a stagione tra i più importanti in casa Milan. Il discorso cambia invece dovendo valutare le prospettive tecniche del numero 18 rossonero in vista di una stagione la prossima, nella quale anche il reparto di centrocampo va incontro a un profondo restyling per volere della nuova dirigenza rappresentata da Fassone e Mirabelli.



CONCORRENZA SPIETATA - Fabregas e un giocatore di maggiore prospettiva andrebbero a rimpinguare la rosa di Montella, senza dimenticare che nella posizione di regista negli ultimi mesi si sono imposti due giocatori come Sosa e Locatelli, che rappresentano due concorrenti importanti per Montolivo. Il quale ha dalla sua di essere uno degli appartenenti al gruppo storico del Milan, oltre che esserne il capitano, una ragione in più per l'allenatore e tutto l'ambiente per considerarlo a tutti gli effetti il primo rinforzo per la prossima stagione.